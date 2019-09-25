Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden traktör üstünde tarla sürdü! İşte Biricik Suden'in organik tarım aşkı...

Mazhar Alanson'un spor ve doğa tutkunu eşi ünlü isim Biricik Suden paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini topluyor. Sosyetik güzel Biricik Suden ilerleyen yaşına rağmen fit vücudu ile dikkatleri üzerine çekmişti. Kaslı vücudu ile gündem olan Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden şimdi de gündeme organik tarım ile ilgilendiği görülen paylaşımlarıyla düştü. Traktörle tarlasını süren Biricik Suden, sera kurma hazırlığına başladı. Ünlü isim o anları sosyal medyada hesabından takipçileriyle paylaştı. İşte Biricik Suden'in bahçesi...
Giriş Tarihi: 25.9.2019 11:13Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 11:20
Ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden çapa yaptı, traktör sürdü. Sosyal medya hesabından ağırlıklı olarak spor fotoğraf ve videoları paylaşan Biricik Suden bu kez kolları sıvadı bahçeye girdi.