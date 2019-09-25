Haberler > Günaydın Haberleri > Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden traktör üstünde tarla sürdü! İşte Biricik Suden'in organik tarım aşkı...

'un eşi traktör üstünde tarla sürdü! İşte Biricik Suden'in aşkı...

'un spor ve doğa tutkunu eşi ünlü isim paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini topluyor. Sosyetik güzel Biricik Suden ilerleyen yaşına rağmen fit vücudu ile dikkatleri üzerine çekmişti. Kaslı vücudu ile gündem olan Biricik Suden şimdi de gündeme ile ilgilendiği görülen paylaşımlarıyla düştü. Traktörle tarlasını süren Biricik Suden, sera kurma hazırlığına başladı. Ünlü isim o anları sosyal medyada hesabından takipçileriyle paylaştı. İşte Biricik Suden'in bahçesi...

Giriş Tarihi: 25.9.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 11:20
Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden traktör üstünde tarla sürdü! İşte Biricik Suden'in organik tarım aşkı...

Ünlü sanatçı 'un eşi çapa yaptı, traktör sürdü. hesabından ağırlıklı olarak spor fotoğraf ve videoları paylaşan Biricik Suden bu kez kolları sıvadı bahçeye girdi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden traktör üstünde tarla sürdü! İşte Biricik Suden'in organik tarım aşkı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN