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fenalaştı! Uçaktan indirildi!

Ünlü oyuncu ’den kötü haber geldi. Meryem Uzerli ’ne gitmek için bindiği uçakta fenalaştı. Kusmaya başlayan ve durumu ciddiye giden oyuncuyu görevliler apar topar uçaktan indirdi. Meryem Uzerli'nin sağlık kontrolü sürüyor.

Giriş Tarihi: 25.9.2019 12:23 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 12:23
Meryem Uzerli fenalaştı! Uçaktan indirildi!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'den son dakika haberi geldi. Adana Altın Koza Film Festivali için Adana'ya giden oyuncu uçakta fenalaştı ve kusmaya başladı. Durumun ciddiye gitmesi sebebiyle görevliler ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi uçaktan apar topar indirdi. Konu ile ilgili ayrıntılar geliyor..

MERYEM UZERLİ FENALAŞTI!

Yer aldığı projelerin yanında, birço etkinlikte boy gösteren oyuncu Meryem Uzerli, bu sabah Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Kovan filminin gösterimine katılmak için Berlin'den uçağa bindi.

AŞIRI YORGUNLUK NEDENİYLE FENALAŞTI

Bir gün önce Emmy Ödülleri törenine katılan ve New York'tan dönen Uzerli, aşırı yorgunluk nedeniyle uçakta fenalaştı. Ünlü oyuncu kusmaya başlayınca görevliler tarafından uçaktan indirildi. Meryem Uzerli'nin durumu ile ilgili beklenen açıklama gelmedi.

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Meryem Uzerli fenalaştı! Uçaktan indirildi!
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