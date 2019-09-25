Son dakika: Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia'den şok haber!

Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subası DJ sevgilisi Guido Senia ayrıldı mı? Bir süredir birlikte olan Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan son dakika haberi geldi. Aşk yaşadığı sevgilisi uğruna İtalyanca öğrenmeye başlayan Şeyma Subaşı'ndan şok eden haber...
Giriş Tarihi: 25.9.2019 10:18Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 10:29
Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subası DJ sevgilisi Guido Senia ayrıldı mı? Bir süredir birlikte olan Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan son dakika haberi geldi.