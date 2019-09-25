Haberler > Günaydın Haberleri > Son dakika: Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia'den şok haber!

Son dakika: ve İtalyan sevgilisi 'den şok haber!

Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subası DJ sevgilisi ayrıldı mı? Bir süredir birlikte olan ve İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan son dakika haberi geldi. Aşk yaşadığı sevgilisi uğruna İtalyanca öğrenmeye başlayan Şeyma Subaşı'ndan şok eden haber...

Giriş Tarihi: 25.9.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 10:29
Son dakika: Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia'den şok haber!

Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subası DJ sevgilisi ayrıldı mı? Bir süredir birlikte olan ve İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan son dakika haberi geldi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia'den şok haber!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN