Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 25 Eylül 2019 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 25 Eylül 2019 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 25 Eylül 2019 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Hayatınızda fark yaratmak ister misiniz?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs- Satürn 90'lığı ünlü isimlerin aşk hayatını gündeme getirebilir. Özellikle gizli saklı yaşanan aşk ilişkileri deşifre olurken, ani boşanma haberleri de duyabiliriz. Bu nasıl iş dedirtecek hikayeler siyasi gündemin bile diline düşebilir. Medya patronları ekim ayının gündemine bugünden itibaren girebilir.

KOÇ: İlgi alanlarını bugünlerde mesleğe dönüştüren bir Koç burcuysan, para kazanabileceğin alanlar yaratacaksın. Eğer işe yeni başlayan bir Koç burcuysan üzerine fazla gelindiğini düşünebilirsin. Etrafında seni zorlayan insanlar varsa onlara karşı net bir tavır sergileyebilirsin. Ne söylediğinden çok nasıl söylediğine dikkat edecek olanlar senden uzaklaşabilir.

BOĞA: Bugün özellikle belirsizliğe sahip konular ve tartışmalardan uzak kalmak için elinden geleni yapacaksın. İyi bir gözlemci olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlayacaksın. Etrafındaki kişilerin tavırları, haklılığını ortaya çıkaracak. Gün içerisinde, iletişime geçeceğin arkadaşının anlatacakları, ortak bazı tanıdıklarınızı epey çekiştirmene neden olacak.

İKİZLER: Gün içinde gergin olmana sebep olan konulara açıklık getirmeden önce kendin için çözümler üreteceksin. İş yerinde kaos ortamı olabilir. Hiçbir konuya dâhil olmaman senin yararına olacak. İlişkisini yeni noktalamış bir İkizler burcuysan, bir süre kendi kabuğuna çekilmek isteyebilirsin. Özellikle son 2,5 yıldır iş hayatında istediği atılımı yapamayan İkizler burçları için artık devran değişiyor.