50 bin metrekarelik alana 15’inci yüzyılı inşa ettiler

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'Dirıliş Ertuğrul'la Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde başarı kazanan yapımcı Mehmet Bozdağ imzalı 'Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı' adlı film, 20 Aralık'ta vizyona girecek. Görkemli aksiyon sahneleriyle Türk sinemasında yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanan filmde Emre Kıvılcım, Levent Özdilek ve Ece Çeşmioğlu başrolleri paylaşıyor. Filmin kilit karakterleri Fatih Sultan Mehmet'in üvey annesi 'Mara'yı Ebru Özkan, 'Akıncı Beyi Konuralp'i ise Serdar Gökhan canlandırıyor.Hazırlıkları bir yıl süren filmin oyuncuları dokuz aylık bir eğitime tabi tutuldu. Oyuncular daha önce 'Cengiz Han', '47 Ronin', 'Conan', 'Cehennem Melekleri 2' gibi dünyaca ünlü filmlerde ve 'Marco Polo' dizisinde görev almış uluslararası koreografi ekibi Nomad'dan aksiyon, at binme, kılıç ve yay kullanma eğitimleri aldı. Oyuncular ayrıca, emekli subaylardan intikal ve askeri eğitim, sufi dervişler ve akademisyenlerden ise dönemin sosyal yaşantısına dair bilgiler edindi. 50 bin metrekare alana inşa edilen sette 15'inci yüzyılın mekanları uzmanlar gözetiminde yeniden kuruldu. Yapım, Türkiye ile birlikte aralarında ABD, Kanada, Şili, Meksika, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu birçok ülkede gösterime girecek.