Dünyada kendimi en iyi hissettiğim yer İstanbul

İtalyan piyano virtüözü Roberto Cacciapaglia, Türk hayranlarıyla bir kez daha buluştu. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin düzenlediği 'Neue! Step' festivalinde sahneye çıkan sanatçı; klasik müziği deneysel elektronik tınılarla harmanlanan eserlerini farklı maskeler takarak seslendirdi. İstanbul'da olmaktan ve konser vermekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen sanatçı, dünyada en sevdiği şehrin İstanbul olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Hep 'Dünyada kendini en iyi hissettiğin, en sevdiğin yer neresi?' diye sorarlar. Hep İstanbul derim. Buraya her geldiğimde kendimi mutlu hissediyorum."



'DERİN BAĞLARIM VAR'

Caciapaglia ile konser sonrası kuliste buluştuk. Sanatçı, Türkiye'ye olan ilgisinin en önemli sebebinin Mevlana'ya hayranlığı olduğunu söyledi. Sufizmle gençlik yıllarında tanıştığını ve o günden beri bu felsefeyle derin bağlarının devam ettiğini açıklayan Caciapaglia, şöyle konuştu: "Yıllar önce izlediğim sema gösterisi beni sarstı. Gösteri sonrası semazenlerle tanışıp o an neler yaşadıklarını anlatmalarını istedim. Ardından Büyük Rumi'nin eserlerini okudum, Konya'ya gidip ziyaret ettim ve ona hayran kaldım."



'TÜRKLER CANA YAKIN İNSANLAR'

İstanbul'a zaman zaman gelip gittiğini ve Türk arkadaşlarının olduğunu söyleyen İtalyan maestro, bir arkadaşının kulise getirdiği hediye lokum içinse defalarca teşekkür etti. Türk lokumunu çok sevdiğini belirten Cacciapaglia, Türkler için de övgü dolu sözler sarf etti: "Türkler çok cana yakın, alçak gönüllü insanlar, üstelik olağünüstü misafirverler. Bu yüzden kendimi İstanbul'da gerçekten iyi hissediyorum."

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