‘EDHO’ yeni sezonda da tüm kategorilerde zirvede

Geçen sezon zirvedeki yerini sabitleyen atv'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', yeni sezonda da kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu. Dizi, Tüm Kişiler'de 8.04 izlenme oranı ve 21.42 izlenme payı, AB kategorisinde 7.26 izlenme oranı ve 20.66 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 8.56 izlenme oranı ve 21.59 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra, Twitter Türkiye Trending Topics listesinin de zirvesine oturdu.

BUGÜN NELER OLDU