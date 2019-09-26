Farklı bir deneyim

BUGÜN NELER OLDU

ÜNLÜ isimler, önceki gün Gömeç'teki Akkızhan Çiftliği'nde bir araya geldi. Özemle Yaşam markasının sahibi Mehmet Özgü Manisalı ve Şah Yaycı ev sahipliğindeki Zeytin Hasatı' etkinliğine; Berna Laçin, Jülide Ateş, Zeynep Bilgin ve Akasya Asıltürkmen'in de aralarında bulunduğu simalar katıldı. Kaz Dağları'nda doğa yürüyüşü yaparak keyifli anlar yaşayan konuklar, kendileri için hazırlanan traktörler eşliğinde zeytin hasatı yapmaya gitti. İzmir Efeleri tarafından karşılanan konuklar, kendi zeytinyağlarını hazırladı.