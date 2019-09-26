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’ın kazancı dudak uçuklattı

Yıllardır dizi, reklam ve birçok projeyle ekranlarda yer alan ve milyonlarca hayran kitlesine sahip olan ’ın kazancı dudak uçuklattı. Yatırımlarını gayrimenkul ve arsa üzerine yapan Hülya Avşar’ın yer aldığı projelerle elde ettiği gelir hayranlarını şaşırtı. İşte Hülya Avşar’ın dudak uçuklatan kazancı…

Giriş Tarihi: 9.9.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 08:42
Hülya Avşar’ın kazancı dudak uçuklattı

Yatırımlarını gayrimenkul ve arsa üzerine yapan 'ın, İstanbul, Bodrum, Ayvalık, Londra'da gayrimenkulleri var. İstanbul-Riva'da 900 dönüm arazisi bulunuyor.

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Hülya Avşar’ın kazancı dudak uçuklattı
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