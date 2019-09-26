Yıllardır dizi, reklam ve birçok projeyle ekranlarda yer alan ve milyonlarca hayran kitlesine sahip olan Hülya Avşar’ın kazancı dudak uçuklattı. Yatırımlarını gayrimenkul ve arsa üzerine yapan Hülya Avşar’ın yer aldığı projelerle elde ettiği gelir hayranlarını şaşırtı. İşte Hülya Avşar’ın dudak uçuklatan kazancı…
Giriş Tarihi: 9.9.2019 11:28Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 08:42
Yatırımlarını gayrimenkul ve arsa üzerine yapan Hülya Avşar'ın, İstanbul, Bodrum, Ayvalık, Londra'da gayrimenkulleri var. İstanbul-Riva'da 900 dönüm arazisi bulunuyor.