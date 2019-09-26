Scorpios üyelerinden İstanbul menüsü

BUGÜN NELER OLDU

SCORPIOS DJ'leri Lannka ve Valeron&Band, Soho House Istanbul üyeleri ile önceki gün Big Room'da buluştu. Yunan şef Alexis Zopas, organik ve lokal tatlardan oluşan, Akdeniz ve Asya'dan ilham alan menüsü ile kulüpteydi. Cecconi's Istanbul, bir geceliğine Scorpios mutfağına dönüştü ve şefler Soho House üyelerine bir menü hazırladı. Menüde, Scorpios'un menüsünden sevilen lezzetler yer aldı. Gecenin en çok tercih edilen lezzetleri arasında humus, cacık gibi klasikler ile Scorpios'a özel tarifler ile pişirilen ceviche, kuzu, ahtapot ve ıstakoz da yer aldı.