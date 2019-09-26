Ünlü futbolcu Quaresma'yı gören dönüp bir daha baktı!
Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, önceki gün gittiği AVM'de ilginç stili ve dev logolu kıyafetiyle ilgi odağı oldu. Eşiyle birlikte gittiği bir AVM'de üzeri dev logolu Dolce&Gabbana marka tişört ve şortuyla, ayağında ise kırmızı Balenciaga ayakkabılarıyla onu görenler tekrar tekrar dönüp baktı. Ünlü futbolcu Quaresma'nın Dolce Gabbana tişört ve şort takımı ve Balenciaga ayakkabılarının fiyatı ise dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 20.9.2019 11:32Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 08:37
Süper Lig'in Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sadece oyun stiliyle değil, giyim tarzıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.