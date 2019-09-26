Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 26 Eylül 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 26 Eylül 2019 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 26 Eylül 2019 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Ay, gökyüzünde hiç rahat durmuyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür Plüton akıllara zarar günlerin başladığının haberciliğini yaparcasına gündemi yükseltecek. Ülkemizin, kafası karışık ABD siyaseti ile hızlı bir döneme girdiğini hissedeceğiz. 1966 yılında Uranüs- Plüton kavuşumuna karşıtlık yapan 2019, hiçbir şeyin tek taraflı olmayacağı da gösterecek.

KOÇ: Sadece kendine değil bugünlerde yakınlarının hayatına da pratik hallerinle renk katacaksın. İş yerin ile ilgili ciddi bir konuda odak noktası olabilirsin. Kaybettiğini düşündüğün birçok şeyi bu döngüde yeniden kazanacaksın. Özel işlerini halletmek için aile içinden destek alabilirsin.

BOĞA: Gündelik koşturmalarını başkalarına yıkman ve bugün sonuçlanması için ısrarcı olman sıkıntı yaratabilir. Tepkisel davranışlar karşısında sert tepkiler verebilirsin. Üzerindeki yılgınlık hissini bir kenara bırakıp hayatını yeniden düzenleyeceksin.

İKİZLER: Bugün katılacağın toplantılar varsa istekli ve kararlı görünmek zorunda kalacaksın. Yapacağın her türlü fikir alışverişlerinde kardeşlerden destek geliyor. Gücüne güç katacağın günler seni bekliyor. Eğitimi devam eden bir İkizler burcuysan, çift ana dal, yurtdışı değişim programlarıyla ilgili araştırmalar yapabilirsin.