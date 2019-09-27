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Aleyna'dan eleştirilere yanıt: Boşuna laf söz yapmayın!

Dün İstanbul 5.8 büyüklüğünde bir depremle sallandı. , depremden dakikalar sonra lunaparkta çekilmiş videosunu "Biraz izleyin sonra sileceğim, depremden sonraki moodum bu" notuyla paylaştı.

Giriş Tarihi: 27.9.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 10:56
Aleyna'dan eleştirilere yanıt: Boşuna laf söz yapmayın!

Bir anda sosyal medyada eleştiri oklarını hedefi olan Tilki, Instagram sayfasında açıklama yaptı.

"Gerçekten çok zor bir an atlattık. Ben inanılmaz hissettim sarsıntıyı. Bir çok kişi de hissetmiş, duyduğum kadarıyla... Bazen yaşamda güzelliği sorguladığımız anlar olur. İşte bu a o anlardan bir tanesiydi gerçekten. Umarım daha ağırını kimse yaşamaz. Şuanda bence şehrin enerjisi ve gerçekten kullandığımız cümleler çok önemli. Hepsi bir quantum niteliğinde. O yüzden son attığım videoda biraz yüzünüz gülsün, modunuz yükselsin istedim. Boşuna laf söz yapmayın. Pozitif düşünün, pozitif olsun. Allah hepimizi korusun, öpüyorum hepinizi..."

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Aleyna'dan eleştirilere yanıt: Boşuna laf söz yapmayın!
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