Gülşen'den ‘Londra’ya yerleşti’ iddialarına sert tepki

Cengiz Abazoğlu imzalı adL sonbahar/kış 2019-20 koleksiyonu, önceki akşam Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen bir etkinlikle tanıtıldı. 'Düello' başlıklı defileyi 800'ü aşkın kişi izledi. Gecenin sürprizi; ünlü şarkıcı Gülşen'in podyuma çıkmasıydı. Gülşen, Cengiz Abazoğlu'nun tasarladığı, üzerinde 300 taş bulunan elbisesiyle defilenin yıldızı oldu. Ünlü şarkıcı, podyumda 'Seyre Dursun Aşk' adlı şarkısının Ozan Çolakoğlu remiksini seslendirdi.







Defile için Çırağan'ın balo salonuna Western temalı bir dekor kuruldu. Saman balyaları, kuru yapraklar ve aksesuvarlarla, sarayda kovboyların geçidi yaşandı. Çağla Şıkel'in açılışını yaptığı defilede, 140 parçalık koleksiyon tanıtıldı. Sitare Kalyoncuoğlu, Hande Acar, Işıl Reçber, Yelda Tiftik, İnci Gazioğlu, Begüm Gazioğlu, Buket Taşdelen ve Zeynep Üstünel; defileyi izleyen isimler arasındaydı. Konuklar; defile sonrası düzenlenen after party'de geç saatlere kadar eğlendi.







'AZUR, OKUL YAŞINDA DEĞİL'

İlk kez bir defilede yer aldığını belirten Gülşen, oğlu Azur Londra'da okula başlayacağı için oradan ev aldığı haberlerini yalanladı: "Londra'da hep stüdyomuz vardı, yıllardır orada çalışıyoruz. Londra'da ev falan almadım ama inşallah alırım. Önceliğim oraya yerleşmek değil. Kendi ülkemde sahne almak, üretmek, performansımı sergilemek istiyorum. Azur, daha 2.5 yaşında. Okul yaşına daha çok var, okula gitmiyor. Biz oradayken yaşıtlarının olduğu yerlerde birkaç saat zaman geçiriyor sadece."

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