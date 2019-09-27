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Çırağan’a Western kasabası kurdular

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019
Çırağan’a Western kasabası kurdular
Cengiz Abazoğlu imzalı adL sonbahar/kış 2019-20 koleksiyonu, önceki akşam Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen bir etkinlikle tanıtıldı. 'Düello' başlıklı defileyi 800'ü aşkın kişi izledi. Gecenin sürprizi; ünlü şarkıcı Gülşen'in podyuma çıkmasıydı. Gülşen, Cengiz Abazoğlu'nun tasarladığı, üzerinde 300 taş bulunan elbisesiyle defilenin yıldızı oldu. Ünlü şarkıcı, podyumda 'Seyre Dursun Aşk' adlı şarkısının Ozan Çolakoğlu remiksini seslendirdi. Defile için Çırağan'ın balo salonuna Western temalı bir dekor kuruldu. Saman balyaları, kuru yapraklar ve aksesuvarlarla, sarayda kovboyların geçidi yaşandı. Çağla Şıkel'in açılışını yaptığı defilede, 140 parçalık koleksiyon tanıtıldı. Sitare Kalyoncuoğlu, Hande Acar, Işıl Reçber, Yelda Tiftik, İnci Gazioğlu, Begüm Gazioğlu, Buket Taşdelen ve Zeynep Üstünel; defileyi izleyen isimler arasındaydı. Konuklar; defile sonrası düzenlenen after party'de geç saatlere kadar eğlendi.
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Çırağan’a Western kasabası kurdular
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