Galada buluştular

BUGÜN NELER OLDU

Büşra Pekin, Alper Kul, Korhan Herduran, Ferdi Sancar ve Seda Türkmen'in rol aldığı, bugün vizyona giren 'Fırıncının Karısı' filminin galası, Kanyon Cinemaximum'da gerçekleşti. Filmin oyuncunların seyircilerle bir araya geldiği özel gösterime katılanlar arasında; Sadettin Saran, Abdullah Oğuz, Necati Akpınar, Alper Kul-Aylin Kontente Kul, Berna Koraltürk, Ersay Üner, Murat Serezli, Funda Arar, Kubat ve Merve Sevi de vardı. Gösterim öncesi oyuncular, "Güldüreceğimize inanıyoruz. Keyifli ve eğlenceli bir film oldu" diye konuştu.