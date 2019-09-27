Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 27 Eylül 2019 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 27 Eylül 2019 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 27 Eylül 2019 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Dengeleri değiştiren Yeniay!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 EYLÜL 2019 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş -Chiron karşıtlığı ile sansür ve yaptırımların siyasi arenadaki rolüne tanıklık edebiliriz. Oğlak burcu Rusya'nın politikası konuşulurken, Terazi burcu Putin özel hayatı ile gündeme gelebilir. 1 Kasım 1993 yılında Maastricht, Hollanda'da Dolunay döngüsünde kurulan Avrupa Birliği için zor günler başlıyor diyor Uranüs'ün Boğa burcundaki Retro'su!

KOÇ: Yakın bir arkadaşının çelişkili konuşmalarından dolayı ister istemez ondan uzaklaştırabilirsin. Çocukları olan bir Koç burcuysan , rutin sağlık kontrollerini yaptırman gerekebilir. Akşamüzeri bazı aile bireyleriyle anlaşmazlık yaşayabilir, tartışabilirsin. Kendini ifade ederken pişman olacağın sözler söylememeye dikkat etmelisin.

BOĞA: Biraz kafa dinlemek, kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve köşene çekilmek sana çok iyi gelecektir. Evli bir Boğa burcuysan, eşinle geleceğinize yönelik radikal kararlar alabilirsiniz. Uzun zamandır süren duygu yoğunluğun, nihayet bugün biraz olsun azalacak. Kariyerin konusunda alacağın kararlar, ilerleyen zamanlarda oldukça işine yarayabilir.

İKİZLER: Aklına gelen fikirleri bir kenara not almayı unutma. Bunlar gelecekte oldukça işine yarayacak fikirler olabilir. İlişkisi olmayan bir İkizler burcuysan, aklındaki kişinin de senden hoşlandığını fark edebilirsin Bugün sabah başka bir ruh halindeyken öğleden sonra bambaşka bir ruh halinde olacaksın. Kendinle savaşırken bazı gerçekleri kaçırman da mümkün.