YouTuber Çağrı Şahin’den tavla keyfi

Hande Yener: Marsa Gidiyorum Gelen Var Mı?

Yıllardır eğlenceli kişiliği ile gündeme gelen Hande Yener, Youtuber Çağrı Şahin ile yaptığı tavla kapışmasında yine kırdı geçirdi. Havada uçuşan esprilere birer birer cevap veren Çağrı Şahin de Hande Yener'i güldürmeyi başardı. Tavla kapışmasının en başında her iki taraf da bir hayli iddialıydı. Hande Yener oyun boyunca kendisine olan güveniyle ön plana çıktı. İkilinin arasında devamlı eğlenceli diyaloglar geçerken, Çağrı Şahin'in çekim ekibinden de genç Youtuber'a destek tezahüratları yükseldi. Youtuber Çağrı Şahin ile Hande Yener'in tavla macerasında ise kazanan isim hemen herkesi şaşkına çevirdi.

Youtuber Çağrı Şahin, Hande Yener'i Tavlada Yendi!

Instagram fenomeni olan Çağrı Şahin, henüz Youtube kanalındaki ilk videoları yayınlıyor. Youtube Türkiye'ye oldukça farklı bir giriş yapan Şahin, Hande Yener ile çektiği video ile büyük ilgi topladı. Başlangıçta oldukça şanssız olan Çağrı Şahin, oyunun ilerleyen safhalarında liderliği elde etti. Sonrasında kısa bir süre liderliği elinden kaptıran genç fenomen, Hande Yener'in "Erken öten horoz…" esprilerine maruz kaldı. Oyunun son safhalarında tekrar liderliği elde eden Çağrı Şahin, Hande Yener'i tavlada yendi. Hande Yener ise bu sonuca karşın sadece "Çok şanslısın!" diyebildi.

Hande Yener Tavlada Kaybetti, Denize Atladı!

Oyunun en başında kararlaştırılan ceza, Hande Yener için kaçınılmaz oldu. Tavlada fenomen Çağrı Şahin'e yenilen Hande Yener, yanına seçtiği bir kurbanla denize atlamak zorunda kaldı. Video kısa zamanda büyük bir kitleye ulaştı. Youtuber Çağrı Şahin ile ünlü şarkıcı Hande Yener arasında geçen eğlenceli diyalogları herkesi gülme krizine soktu.

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