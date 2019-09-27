Haberler > Günaydın Haberleri > YouTuber Çağrı Şahin’den tavla keyfi

YouTuber ’den tavla keyfi

Youtuber , ile tavla oynadı ve bu eğlenceli anları kanalından takipçileriyle paylaştı. Youtube’da tekrardan bir ilke imza atan genç fenomen Çağrı Şahin, pop müziğin kraliçesi Hande Yener ile tavla masasına oturdu. Cezalı bir oyun kurgulayan Şahin, tavlada kaybedenin denize atlamak zorunda kalacağını belirterek oyunu başlattı. İkili denizin ortasındaki bir yatta tavla oynarken, izlemeye değer çok eğlenceli dakikalar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 27.9.2019 22:14
YouTuber Çağrı Şahin’den tavla keyfi

Hande Yener: Marsa Gidiyorum Gelen Var Mı?

Yıllardır eğlenceli kişiliği ile gündeme gelen Hande Yener, Youtuber Çağrı Şahin ile yaptığı tavla kapışmasında yine kırdı geçirdi. Havada uçuşan esprilere birer birer cevap veren Çağrı Şahin de Hande Yener'i güldürmeyi başardı. Tavla kapışmasının en başında her iki taraf da bir hayli iddialıydı. Hande Yener oyun boyunca kendisine olan güveniyle ön plana çıktı. İkilinin arasında devamlı eğlenceli diyaloglar geçerken, Çağrı Şahin'in çekim ekibinden de genç Youtuber'a destek tezahüratları yükseldi. Youtuber Çağrı Şahin ile Hande Yener'in tavla macerasında ise kazanan isim hemen herkesi şaşkına çevirdi.

Youtuber Çağrı Şahin, Hande Yener'i Tavlada Yendi!

Instagram fenomeni olan Çağrı Şahin, henüz Youtube kanalındaki ilk videoları yayınlıyor. Youtube Türkiye'ye oldukça farklı bir giriş yapan Şahin, Hande Yener ile çektiği video ile büyük ilgi topladı. Başlangıçta oldukça şanssız olan Çağrı Şahin, oyunun ilerleyen safhalarında liderliği elde etti. Sonrasında kısa bir süre liderliği elinden kaptıran genç fenomen, Hande Yener'in "Erken öten horoz…" esprilerine maruz kaldı. Oyunun son safhalarında tekrar liderliği elde eden Çağrı Şahin, Hande Yener'i tavlada yendi. Hande Yener ise bu sonuca karşın sadece "Çok şanslısın!" diyebildi.

Hande Yener Tavlada Kaybetti, Denize Atladı!

Oyunun en başında kararlaştırılan ceza, Hande Yener için kaçınılmaz oldu. Tavlada fenomen Çağrı Şahin'e yenilen Hande Yener, yanına seçtiği bir kurbanla denize atlamak zorunda kaldı. Video kısa zamanda büyük bir kitleye ulaştı. Youtuber Çağrı Şahin ile ünlü şarkıcı Hande Yener arasında geçen eğlenceli diyalogları herkesi gülme krizine soktu.

Çağrı Şahin'in birbirinden eğlenceli videolarını izlemek için tıklayın!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
YouTuber Çağrı Şahin’den tavla keyfi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN