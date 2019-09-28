BUGÜN NELER OLDU

50 yılı aşkın sanat hayatı var... 'Alışmak Sevmekten Zor', 'Ben Sevdalı Sen Belalı', 'Bulamazsın', 'Eskimeyen Dost', 'Gitme Sana Muhtacım', 'Gözler Kalbin Aynasıdır', 'Hesabım Var', 'Namert Olayım', 'Ne Duamsın Ne Bedduam', 'Özledim', 'Senin Olmaya Geldim', 'Seninle Başım Dertte'.Daha ne hitler, 300'den fazla şarkı...Hemen anlamışsınızdır kimden bahsettiğimi; tabii ki Selami Şahin.Zeki Müren'den Emel Sayın'a, Bülent Ersoy'dan İbrahim Tatlıses'e kadar sanat dünyasında şarkılarını okumayan kalmadı Şahin'in. Müziğin en kıymetli bestecisi ve ses sanatçısı Şahin'le geçtiğimiz günlerde bir röportaj gerçekleştirdik.50 yıllık sanat hayatında neler yaşamış neler...Bir tarih kendisi adeta. Şahin, şu sıralar 'Ölmeyen Şarkılar' turnesi ile müzikseverlerle buluşuyor; Hatay'dan Gaziantep'e kadar sanatseverlere muhteşem konserler veriyor. Sanat eseri şarkıları dinlemek isteyen tüm müzikseverlere 'Bu konserler kaçmaz' diyorum.Son yıllarda sanat müziği ve halk müziğine olan ilgisizliği ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunun için şarkıcılar ve yapımcılar, elini taşın altına koymalı. Bu hafta Karadeniz müziğinin genç ismi Volkan Arslan'dan bahsedeceğim sizlere... Son olarak iki hafta önce atv dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'de 'Kale' türküsü seyirciyle buluşan Arslan; halk müziğini kendi çabalarıyla yaşatıp sahip çıkıyor ve gençlere örnek oluyor. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'ne tulum metodu yazmak için çalışmalarını sürdüren Arslan, 2013'te ikinci solo albümü 'Puğar'ı piyasaya çıkardı. 2015'te TRT İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Korosu'nda kadrolu ses sanatçısı olarak görev yapmaya başlayan Arslan, 2016'da Bakü Devlet Konservatuvarı'nda doktora yapmaya başladı. 2018'de 'Ölümüne Sevdim', 'Geceye Selamın Var' adında iki single çıkaran sanatçıya bu uzun yolunda başarılar diliyorum.Uzun zamandır bu ismi duyuyorum ama sesini dinlememiştim. İran'ın İbrahim Tatlıses'i olarak anılan Seccad Mehmedi'in ilk albümü 'Mahşer' çıktı. İnanılmaz bir ses. İbrahim Tatlıses'in ses rengine benzer gırtlağıyla arabeske hareket getirecek bir isim. Garaj Müzik etiketiyle yayınlanan Mehmedi'nin albümünde; Murat Sağır, Aşık Mahsuni Şerif, Yıldız Tilbe, Hakan Demirtaş, Mert Kayıkçıoğlu gibi besteci ve söz yazarlarının şarkıları yer alıyor. Türkiye'den sonra tüm dünyada tanınma gibi hayali olan Mehmedi'nin yolu açık olsun.Kökenlerim Rumeli'ye dayandığı için sevgili Suzan Kardeş'in Rumeli türkülerinden oluşan bir albüm hazırladığını öğrenince çok sevindim. Yaşanmış acıları, aşkları, ayrılıkları anlatan Rumeli türküleri, insanı derinden etkiliyor. Hareketli, kanı kaynatan Rumeli türkülerinde bile acı saklı... Kardeş'in 12 türkülük albümünü heyecan ve merakla bekliyorum.