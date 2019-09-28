Büyük kapışma

BUGÜN NELER OLDU

HERKES nefesini tuttu, bu akşam Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçı bekliyor. Ünlü sanatçılar, dev maçla ilgili skor tahmini yaptı. Demet Şener, Sinan Akçıl, Sibel Can, Özlem Yıldız ve Linet FB'yi favori gösterdi. Alper Kul, Betül Demir, Ümit Karan, Ferman Toprak ve Kerem Tunçeri; 'GS alır' dedi. Hülya Koçyiğit, Ferhat Göçer ve Burak Hakkı ise beraberlik tahmini yaptı.KEREM TUNCERİ 2-0 GS KAZANIRSİBEL CAN 1-0 FB ALIRHÜLYA KOÇYİĞİT BERABERE BİTERSİNAN AKCIL 2-1 FB KAZANIRFERHAT GÖÇER 1-1 BİTERBETÜL DEMİR 2-1 GS ALIRDEMET ŞENER 2-1 FB ALIR