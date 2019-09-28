Büyük kapışma

GALATASARAY MI?
FENERBAHÇE Mİ?
ZORLU DERBİ
HERKES nefesini tuttu, bu akşam Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçı bekliyor. Ünlü sanatçılar, dev maçla ilgili skor tahmini yaptı. Demet Şener, Sinan Akçıl, Sibel Can, Özlem Yıldız ve Linet FB'yi favori gösterdi. Alper Kul, Betül Demir, Ümit Karan, Ferman Toprak ve Kerem Tunçeri; 'GS alır' dedi. Hülya Koçyiğit, Ferhat Göçer ve Burak Hakkı ise beraberlik tahmini yaptı.
KEREM TUNCERİ 2-0 GS KAZANIR
SİBEL CAN 1-0 FB ALIR
HÜLYA KOÇYİĞİT BERABERE BİTER
SİNAN AKCIL 2-1 FB KAZANIR
FERHAT GÖÇER 1-1 BİTER
BETÜL DEMİR 2-1 GS ALIR
DEMET ŞENER 2-1 FB ALIR