Devlet opera ve balesı’nden rekor

BUGÜN NELER OLDU

Tiyatro sahnelerinde yeni sezon hareketliliği başlarken, opera ve bale dünyasından da rekor geldi. Devlet Opera ve Balesi, yaz dönemindeki festivalleriyle sezonu rekorla kapattı. Yaz başında Uluslararası Opera Festivali'nin ardından sırasıyla Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Uluslararası Efes Opera Festivali ve Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'yle sanatseverlerin karşısına çıkan Devlet Opera ve Balesi'nin temsillerini yaklaşık 30 bin sanatsever takip etti. DOB Genel Müdürü tenor Murat Karahan, yaz döneminde uluslararası alanda düzenlenen Efes, İstanbul, Bodrum ve Aspendos opera ve bale festivalleriyle ulaştıkları rakamın rekor olduğunu söyleyerek; "Muhteşem bir sezon geçirdik, rekorlar ardı ardına geldi. Bugüne kadar hiç ulaşılmayan seyirci ve hasılat rakamlarına ulaştık. O yüzden bizim için büyük bir gurur vesilesi oldu. Dünyada ve Avrupa'da açık ara en genç opera ve bale izleyicisi Türkiye'de. Opera ve baleye ilgi her geçen gün artıyor. İzleyici ve hasılatta geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 17'lik bir artış yakaladık" dedi. Devlet Opera ve Balesi'nde yeni sezon ekim ayı itibariyle başlayacak.Tiyatrokare, 28'inci sanat yılına yine iddialı başlıyor. Geçtiğimiz yılın en çok ses getiren oyunu 'Süper İyi Günler', ikinci sezonunda da seyirciyle buluşmaya devam edecek. Emir Özden'e üç farklı oyunculuk ödülü kazandıran ve dekoruyla dikkat çeken oyun, sezonu 30 Ekim'de Kozyatağı'nda açacak. Oyuna bu sezon Suna Keskin de dahil oldu. Melek Baykal'ın sekiz yıl sonra sahneye döndüğü 'Ahududu', genel istek üzerine dördüncü sezona giriyor. Oyun, 28 Eylül'de Trump Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek. Guiness Rekorlar Kitabı'na giren 'Şen Makas' da bu yıl devam edecek. İnteraktif komedi 'Şen Makas', 12 Ekim'de Caddebostan Kültür Merkezi'nde perde açacak. Tiyatrokare, yeni sezona ise Ahmet Ümit'in sevilen romanı 'Beyoğlu'nun En Güzel Abisi'ni hazırlıyor. Çalışmaları devam eden oyunda Komiser Nevzat'ı Nuri Gökaşan oynayacak.Erdal Beşikçioğlu'nun kurucusu olduğu Tatbikat Sahnesi'nin son oyunu 'Muse-Bir Esin Perisi Davası', Ankara'da perdelerini açtıktan sonra Edinburgh Fringe Festivali'nde dokuz kez seyirci karşısına çıkmıştı. Fadik Sevin Atasoy'un yazıp oynadığı oyun, ilk kez İstanbullu tiyatroseverlerle buluşuyor. Beşikçoğlu'nun yönettiği oyun 1 ve 2 Ekim'de Zorlu PSM'de sahnelenecek. Tatbikat Sahnesi demişken, ekip sezona ödülle başladı. Hafta başında Ankara'da yapılan 9. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri'nde 'Takan Takana' adlı oyundaki performansıyla İlkyaz Arslan, Komedi Müzikal dalında Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu seçildi. Tüm ekibi ve İlkyaz'ı tebrik ederim.