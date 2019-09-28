Funda Arar Vadi Açıkhava sahnesinde duygusal anlar yaşadı!

19 yıllık profesyonel müzik kariyeri boyunca yayınladığı şarkılarla Türk pop müziğine farklı bir soluk getiren Funda Arar, 27 Eylül Cuma gecesi Vadi Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Kalabalık dansçı grubunun hazırladığı özel gösteri ile sahne açılışını yapan Arar, 'Yak Gel' sonrası 'Haberin Var mı' ile devam etti. Başarılı yorumcu albüm şarkılarının yanı sıra arabesk ve Türk müziğinin sevilen şarkıları ile bezeli repertuvarıyla unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Konsere Songül Sarpbaş imzalı bacak yırtmaçlı swaroski taşlarla süslenmiş gri elbise ile çıkan Arar, ikinci bölümde beyaz maskülen bir kıyafet giydi.

KADINA ŞİDDETE KARŞI DÖKÜLEN GÖZYAŞLARI

'Neyse' isimli şarkısının sonunda gözyaşlarına hakim olamayan Funda Arar, 'Bu şarkıda aklıma şiddet gören kadınlar geliyor. Bugün çocukların gözleri önünde anneler öldürülüyor, kadınlar akıl almaz şekillerde şiddet görüyor ve hatta katlediliyor. Buna artık bir son vermek gerekiyor' dedi.

Başarılı sanatçı geceye özel hazırladığı repertuvarı ve sahne şovlarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Açıkhava Konserleri 6 Ekim'de Haluk Levent ile devam edecek.