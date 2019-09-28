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son bölüm yine rekor kırdı! dizisi Hercai Cuma akşamlarının vazgeçilmezi oldu

’nin sevilen dizisi son bölümüyle ekrana geldi. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin yer alırken yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor. İmkansız doğan bir aşkın hikayesinin anlatıldığı dizi her Cuma reytinglerde zirveyi oynuyor. Hercai 14. Bölümün ardından yeni bölüm fragmanını izleyicisiyle buluşturdu. Hercai son bölümde Reyyan, Miran’a bir şans daha verdi. Kararları iki aileyi yeniden karşı karşıya geldi Peki, yeni bölümde Miran ve Reyyan karşılarına çıkan engellere rağmen mutlu sona ulaşabilecek midir? Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai sonuçlarında tüm kişiler’de % 8,25 izlenme oranı ve % 21,97 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Giriş Tarihi: 28.9.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 12:17
Hercai son bölüm yine rekor kırdı! ATV dizisi Hercai Cuma akşamlarının vazgeçilmezi oldu

Ekranların vazgeçilmez dizisi son bölümüyle izleyicisini mest etti. 'nin sevilen dizisi her Cuma akşamı rekoru kırmaya devam ediyor. Reytinglerde rakiplerini geride bırakan Hercai son bölümde Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer. Hercai'nin 14. Bölüm etiketi #senbenimsin, listesinde 1. sıraya, listesinde ise 4. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Dizinin son bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte merak edilen detaylar…

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Hercai son bölüm yine rekor kırdı! ATV dizisi Hercai Cuma akşamlarının vazgeçilmezi oldu
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