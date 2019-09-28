Hercai son bölüm yine rekor kırdı! ATV dizisi Hercai Cuma akşamlarının vazgeçilmezi oldu

Ekranların vazgeçilmez dizisi Hercai son bölümüyle izleyicisini mest etti. ATV'nin sevilen dizisi her Cuma akşamı reyting rekoru kırmaya devam ediyor. Reytinglerde rakiplerini geride bırakan Hercai son bölümde Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer. Hercai'nin 14. Bölüm etiketi #senbenimsin, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 4. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Dizinin son bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte merak edilen detaylar…