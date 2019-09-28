Ünlü oyuncu Selin Şekerci'nin babası hayatını kaybetti! Selin Şekerci'den babasına duygusal veda!
Ünlü oyuncu Selin Şekerci'nin babası hayata veda etti. Selin Şekerci babasının vefatını sosyal medya hesabından duygusal ve derinden etkileyen bir veda mesajı ile duyurdu. İşte Selin Şekerci'nin babasının ardından içini döktüğü o satırlar...
Giriş Tarihi: 28.9.2019 12:53Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 12:53
Ünlü oyuncu Selin Şekerci'nin babası hayata veda etti. Selin Şekerci babasının vefatını sosyal medya hesabından duygusal ve derinden etkileyen bir veda mesajı ile duyurdu.