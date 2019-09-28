Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 28 Eylül 2019 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 28 Eylül 2019 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 28 Eylül 2019 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Yeniay sahte duyguları deşifre edecek" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Yeniay, Terazi burcunda meydana geliyor. Dünyadaki algımız ülkemiz adına değişebilir. Dünya haritasında düştüğü burcu Kova olan Suriye'nin kaderinin yazıldığı günlerden geçerken, dünya siyasetinin de nabzını tutacak.

KOÇ: Bugün akşam saatlerinde karşıt burcunda Yeniay gerçekleşecek. Maddi anlamda beklentide olduğun ödemeler ertelenebilir. Bu ihtimale hazırlıklı olarak hareket etmelisin. Bu durum henüz ayın ortası olmamasına rağmen gergin olmana neden olacak. Kendine bir B planı yapmalısın. Seni bir süredir rahatsız eden işlerden ya da kişilerden uzak durmak isteyeceksin.

BOĞA: Bugün akşam saatlerinde hava burcunda Yeniay gerçekleşecek. Bugün kendini sadece günlük rutine ayak uydurmakla sınırlı tutmayacaksın. İlişkilerin renklenirken, hayatına özellikle ortak ilgi alanlarını paylaştığın, fikirlerine önem verdiğin yeni insanlar katılacak. Sosyal hayatındaki hareketlilik, bonkörlüğü de beraberinde getirebilir. Ancak harcamalarında aşırıya kaçman, zor günler olarak sana dönüş yapabilir.

İKİZLER: Bugün akşam saatlerinde hava burcunda Yeniay gerçekleşecek. Bugün mücadeleci ve değişken ruhun ön plana çıkıp, seni radikal kararlar almaya zorlayabilir. Dikkat etmen gereken konular gündeme gelip, hayata karşı planlarını değiştirebilirsin. Bazı gerçekler gün içerisinde ortaya çıkacak. Duygularını yakınlarınla daha sakin ve açık bir şekilde paylaşman, kendini daha da iyi hissetmeni sağlayacak.