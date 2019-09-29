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‘Romalı’yı oynayacaksan Roma tarihini de bileceksin’

Giriş Tarihi: 29.9.2019
‘Romalı’yı oynayacaksan Roma tarihini de bileceksin’
Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında 392 filmde rol alan Kayhan Yıldızoğlu'nu ağırladı. Yıldızoğlu "Sokakta elimi öpenler, boynuma sarılanlar, elimde bir paket varsa alıp eve kadar götürenler var. O sevgi yaşatıyor beni" dedi. Yıldızoğlu, sinemada canlandırdığı karakterlerle ilgili olarak şöyle konuştu: "İmparator mu doğdum ben! Gelen rollerde hep kraldım, imparatordum. Kaliteli kötü adam rolleri bana göreydi. Seviyordum da onları ama hepsini farklı formlarda oynadım, birbirine benzetmedim." Usta, oyuncu adaylarına da şöyle seslendi: "Bir Romalı'yı oynayacaksan Roma tarihini, Osmanlı'yı oynuyorsan Osmanlı tarihini bileceksin." Birçok dizide de rol alan usta "Diziler mecmua gibidir, o gün okursun. 'Çiçek Taksi', 'Akasya Durağı' ve 'Kurtlar Vadisi'nin yeri farklıdır" dedi.
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‘Romalı’yı oynayacaksan Roma tarihini de bileceksin’
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