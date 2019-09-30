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11 yıl sonra raftan inen dava

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2019
11 yıl sonra raftan inen dava
Hülya Avşar, 11 yıl önce bir gazetede hakkında çıkan 'Sürpriz aşk' başlıklı haberin yalan olduğunu iddia ederek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İlgili gazetenin sorumlu müdürü hakkında iddianame düzenlenmiş fakat 2012 yılında basın suçlarının ertelenmesi üzerine yargılama durdurulmuş, sorumlu müdürün 3 yıl içinde başka bir suç işlememesi şartıyla dosya rafa kaldırılmıştı. Fakat o şüpheli 3 yıl içinde yeni bir suç işleyince dava raftan indirildi. O sorumlu müdür, Avşar'ın şikayeti nedeniyle 11 yıl sonra yeniden yargılanacak.
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11 yıl sonra raftan inen dava
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