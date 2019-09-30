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’ten olay itiraf: “Evet, ’nın yanındaki bendim!” DJ Maga kimdir?

Son dönemlerde magazin gündemini oldukça meşgul eden 'ten itirafı geldi. Bir süre önce ile adı aşk dedikodularına karışan ve birlikte çekilmiş olduğu görüntüleri magazin basınına sunulan Beren Saat'ten o iddialara yanıt geldi. Bir mekanda Fransız DJ Maga ile görüntülendiği iddia edilen Beren Saat konu ile ilgili açıklama yaptı. "Evet o fotoğraftaki bendim" diyen ünlü oyuncu akıllara ile boşanıyor mu sorularını da getirdi.

Giriş Tarihi: 30.9.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 11:30
Beren Saat’ten son dakika olay itiraf: “Evet, DJ Maga’nın yanındaki bendim!” DJ Maga kimdir?

Ünlü oyuncu ve ünlü şarkıcı çiftinin ilişkileri uzun süredir magazin basınının gündeminde. Sürekli bir ayrılıp bir barışacakları konuşulan çiftten haberleri geliyor. Beren Saat'in geçtiğimiz günlerde Fransız ile görüntülendiği iddiaları ortalığı karıştırmış ve magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hiçbir taraftan açıklama gelmemesi olayları iyice karıştırmış ve konu ile ilgili merak daha da artmıştı. Ancak Beren Saat'ten konu ile ilgili son dakika olay itiraf geldi. "Evet, DJ Maga'nın yanındaki bendim" diyen Beren Saat iddialara da son noktayı koymuş oldu.

İşte konu ile ilgili son dakika ayrıntıları…

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Beren Saat’ten son dakika olay itiraf: “Evet, DJ Maga’nın yanındaki bendim!” DJ Maga kimdir?
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