Beren Saat’ten son dakika olay itiraf: “Evet, DJ Maga’nın yanındaki bendim!” DJ Maga kimdir?

Ünlü oyuncu Beren Saat ve ünlü şarkıcı Kenan Doğulu çiftinin ilişkileri uzun süredir magazin basınının gündeminde. Sürekli bir ayrılıp bir barışacakları konuşulan çiftten son dakika haberleri geliyor. Beren Saat'in geçtiğimiz günlerde Fransız DJ Maga ile görüntülendiği iddiaları ortalığı karıştırmış ve magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hiçbir taraftan açıklama gelmemesi olayları iyice karıştırmış ve konu ile ilgili merak daha da artmıştı. Ancak Beren Saat'ten konu ile ilgili son dakika olay itiraf geldi. "Evet, DJ Maga'nın yanındaki bendim" diyen Beren Saat iddialara da son noktayı koymuş oldu.

İşte konu ile ilgili son dakika ayrıntıları…