Eğlenceli gastronomi buluşması

BUGÜN NELER OLDU

İŞ ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, geçtiğimiz günlerde Raffles İstanbul'un; iki Michelin yıldızlı şef Paco Roncero'yla yaptığı iş birliğini tanıttığı partide buluştu. Raffles İstanbul'daki Rocca Restaurant, Türkiye'de ilk kez çok kapsamlı bir gastronomik deneyime ev sahipliği yapıyor. Bu deneyimin tanıtımına katılanlar arasında; Egemen-Beyhan Bağış, Leyla Alaton, Füsun-Sinan Kuran, Jaklin-Şerif Güner, Ayşen-Bijen Zamanpur, Berrin-Olgun Zorlu, Levent Erden, Nasuh-Mine Nahruki de vardı. 'Paco Roncero'nun Büyülü Dünyası' temalı partide misafirler, bu eğlenceli ve dijital deneyimin bir parçası oldu.