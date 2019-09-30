Hatay’ın tanıtımına destek

BUGÜN NELER OLDU

Hatay'ın kültürel ve gastronomik zenginliklerini ulusal ve uluslararası arenaya taşımayı hedefleyen Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri, İstanbullularla buluştu. Etkinlikler kapsamında Cemal Reşit Rey'de sahneye çıkan Hatay Medeniyetler Korosu, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Konseri Tuvana Büyükçınar, Serap Sarı, Şah Yaycı, Seren Serengil, Reyhan İpekel, Monik İpekel ve Jale Balcı da izledi. Konserde farklı kültürlere ait ilahiler, halk şarkıları ve türküler, büyük hayranlık uyandırdı.