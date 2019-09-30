Haberler > Günaydın Haberleri > ‘Hayattaki tek şansım ablam’

‘Hayattaki tek şansım ablam’

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2019
‘Hayattaki tek şansım ablam’
Nazan Şoray, iki yıl aradan sonra sahnelere döndü. Önceki akşam İstanbul Mecidiyeköy'deki bir mekanda sahneye çıkan Şoray'ı, ablası Türkan Şoray da izledi. Ünlü şarkıcı, ablası için "Hayattaki her şeyim, tek şansım... Ablam beni her zaman evin küçük bebeği diye severdi" dedi. Ablası için 'Gönlümün Sultanısın' şarkısını seslendiren Şoray, bir ara sahneden indi ve Türkan Şoray'a sarılıp onu öpücüklere boğdu. Mekan çıkışı gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Türkan Şoray, kardeşinin sahne performansını muhteşem bulduğunu söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Hayattaki tek şansım ablam’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN