‘Hayattaki tek şansım ablam’

BUGÜN NELER OLDU

Nazan Şoray, iki yıl aradan sonra sahnelere döndü. Önceki akşam İstanbul Mecidiyeköy'deki bir mekanda sahneye çıkan Şoray'ı, ablası Türkan Şoray da izledi. Ünlü şarkıcı, ablası için "Hayattaki her şeyim, tek şansım... Ablam beni her zaman evin küçük bebeği diye severdi" dedi. Ablası için 'Gönlümün Sultanısın' şarkısını seslendiren Şoray, bir ara sahneden indi ve Türkan Şoray'a sarılıp onu öpücüklere boğdu. Mekan çıkışı gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Türkan Şoray, kardeşinin sahne performansını muhteşem bulduğunu söyledi.