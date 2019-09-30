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Ünlü futbolcu Quaresma'yı gören dönüp bir daha baktı!

'tan 'ya transfer olan , önceki gün gittiği 'de ilginç stili ve dev logolu kıyafetiyle ilgi odağı oldu. Eşiyle birlikte gittiği bir AVM'de üzeri dev logolu Dolce&Gabbana marka tişört ve şortuyla, ayağında ise kırmızı ayakkabılarıyla onu görenler tekrar tekrar dönüp baktı. Ünlü futbolcu Quaresma'nın Dolce Gabbana tişört ve şort takımı ve Balenciaga ayakkabılarının fiyatı ise dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 20.9.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 06:42
Ünlü futbolcu Quaresma'yı gören dönüp bir daha baktı!

'in Portekizli yıldızı , sadece oyun stiliyle değil, giyim tarzıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Ünlü futbolcu Quaresma'yı gören dönüp bir daha baktı!
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