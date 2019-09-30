Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 30 Eylül 2019 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 30 Eylül 2019 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 30 Eylül 2019 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Koskoca Ay elimizi ayağımıza dolandırabilir" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Plüton 90'lığı futbol tarihinde yaşanacak ilkleri gündeme getirmeye devam edecek. Takım başkanlarının kitleleri etkileyecek konuşmaları, Türk futbolu adına farklı bir sürecin başladığının da işareti olacak. Yaşanacak olan spekülasyonlar takımlara ciddi anlamda zarar verirken hem maddi hem de manevi anlamda önemli bir süreç başlıyor.

KOÇ: Hayal kırıklığına uğradığın konularda taze bir çıkış yolu oluşturmak konusunda pek başarılı sayılmazsın. Var olan problemlere karşı farklı yaklaşımların, olayların seyrini değiştirebilir. Sabrını zorlayacak olaylara hazırlıklı olmalısın.

BOĞA: İlgi alanların genişledikçe, girdiğin farklı ortamlar ve arkadaşların da artıyor. Bugün fazla aceleci davranman, küçük kazalar yaşamana sebep olabilir. Aynı anda birçok işle uğraşmamaya dikkat etmelisin. Sabırsızlığın bazı ayrıntıları gözden kaçırmana neden olabilir.

İKİZLER: Belli etmemeye çalışsan da, iş ortamından bunaldığın gerçeğinden kaçamayacaksın. Bu durum motivasyonunu düşürebilir. Öyle ki tek bir sözle gemileri yakarak, yepyeni bir başlangıç yapabilirsin.