Diva 50 yıl sonra ilk kez sinemaya gitti

BUGÜN NELER OLDU

Yönetmen Mustafa Kotan, ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un yeni filmini rahatça izleyebilmesi için Acerkent Coliseum içindeki sinema salonunu kapattı.Filmi izledikten sonra gazetecilerle bir araya gelen Ersoy, "Peçetelerden gördüğümüz gibi gözyaşları sel olmuş. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Anne olmak lazım bu duyguları yaşamak için ama ben anne olmadığım halde o duyguları hissettim. Filmde o annenin her şeye rağmen evladına gösterdiği sonsuz sevgisi, şefkati beni derinden etkiledi. Mustafa da çok güzel çekmiş." 50 yıldır sinemaya gitmediğini itiraf eden Bülent Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: "50 sene önce Müzeyyen Senar'ın Yoğurtçu Parkı'ndaki sinemada verdiği konserine gitmiştim. Yıllar sonra film izlemeye geldim."