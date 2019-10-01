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zayıfladı mutlu musunuz?

5 ay önce oğlu Karan'ı kucağına alan , uzun aradan sonra eşi Burak Özçivit'le olan fotoğrafını Instagram hesabından "Aşk" notu ile paylaştı. Doğumdan sonra aldığı kilolarla eleştirilen güzel oyuncu son paylaşımında güzelliği ile hayran bıraktı. Evcen, bu pozuyla kendine kilolu diyenleri adeta pişman etti. Sosyal medya kullanıcıları Evcen ve Özçivit çiftinin aşk paylaşımına iltifat dolu yorum yağdırdılar. Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel, Fahriye Evcen’i kaleme aldı. İşte o yazı…

MEVLÜT TEZEL Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 10:24
Fahriye Evcen zayıfladı mutlu musunuz?

Beş ay önce doğum yapan 'e aldığı kilolar nedeniyle sosyal medyada haksız eleştirilerde bulunanlar olmuştu.
Aradan beş ay geçti ve Evcen, bu fotoğrafı paylaştı.
Haberde; ünlü oyuncunun diyet yaptığı, evinin bir odasını fitness salonuna çevirdiği ve yoğun bir şekilde spor ve pilates yaptığı yazıyordu.

EVCEN'E HAKSIZLIK
Toplumumuzda acayip bir kilo takıntısı baş gösterdi.
Elbette bunda diyet sektörünün insanları etkilemesinin payı büyük.
Diyet ve sağlıklı yaşam sektöründe büyük paralar dönüyor.

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Fahriye Evcen zayıfladı mutlu musunuz?
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