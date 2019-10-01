Fahriye Evcen zayıfladı mutlu musunuz?

Beş ay önce doğum yapan Fahriye Evcen'e aldığı kilolar nedeniyle sosyal medyada haksız eleştirilerde bulunanlar olmuştu.

Aradan beş ay geçti ve Evcen, bu fotoğrafı paylaştı.

Haberde; ünlü oyuncunun diyet yaptığı, evinin bir odasını fitness salonuna çevirdiği ve yoğun bir şekilde spor ve pilates yaptığı yazıyordu.



EVCEN'E HAKSIZLIK

Toplumumuzda acayip bir kilo takıntısı baş gösterdi.

Elbette bunda diyet sektörünün insanları etkilemesinin payı büyük.

Diyet ve sağlıklı yaşam sektöründe büyük paralar dönüyor.