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Hadi bakalım

’ın “Bir şarkımı o söylesin” vasiyeti üzerine çok duygulanan , kolları sıvadı. Erkal’ın bestesini albümüne alacak olan Akalın, “Erkal’ın o küçük kağıda yazdığı şarkının bana gelmesini bekliyorum” dedi

MERVE YURTYAPAN
MERVE YURTYAPAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2019
Hadi bakalım Demet Akalın

EŞİ AÇIKLADI
İki yıl önce vefat eden İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Akgün, ünlü sanatçının "Şarkılarımı Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun ve Demet Akalın okuyabilir" dediğini söylemişti. Bu vasiyeti yerine getirmek isteyen Akalın, Erkal'ın yazdığı parçayı albümüne koyacağını açıkladı.

'GÜZEL YÜREKLİ ADAM'
Akalın, şunları söyledi: "Vasiyetinde şarkılarından birini benim okumamı istemiş. Bundan heyecan ve onur duyduğumu bilmesini çok isterdim. Şimdi o küçük kağıda yazdığın şarkının bana geleceği günü bekliyorum. Nur içinde uyu güzel yürekli adam!"

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