Haberler > Günaydın Haberleri > Hem ses, hem güzellik

Hem ses, hem güzellik

Giriş Tarihi: 1.10.2019
Hem ses, hem güzellik
Kıbrıs Kaya Palazzo Girne'de cumartesi gecesi konser veren ünlü sanatçı Sibel Can, izleyenleri hem sesi, hem de güzelliğiyle mest etti. Yeni albümünde yer alan 'Senden Başka Kimsem Yok' şarkısıyla konserini açan sanatçı, daha sonra yine yeni albümünden devam ederek; 'Yeni Aşkım', '5 Dakika', 'Kalp Yolu' ve 'Vallahi Yalan' şarkılarını seslendirdi. Eski albümlerindeki unutulmaz eserlere de yer veren sanatçı, Orhan Gencebay ile İbrahim Tatlıses'in eserlerini de söyledi. Can, salonu tıklım tıklım dolduran misafirlere 2 saat şarkı söyledi. Salondaki izleyiciler Sibel Can'a eşlik ederek bol bol dans etti. Sahneye Fatih Ürek de konuk oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hem ses, hem güzellik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN