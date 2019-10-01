Kıbrıs’a Turkuvaz Medya damga vurdu

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Merit Royal Hotel'de yedincisi düzenlenen Moonlife Dergisi Ödülleri, sanat dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Turkuvaz Medya'nın damga vurduğu gecede GÜNAYDIN eki En İyi Magazin Eki Ödülü'nü aldı.







Gecede atv'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova', En İyi Dönem Dizisi ödülüne layık görüldü. Dizide rol alan Kerem Alışık; En İyi Erkek Oyuncu, Hilal Altınbilek; En İyi Kadın Oyuncu, Bülent Polat ise En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçildi. Alışık, ödülünü Oya Başar'ın elinden aldı. En İyi Dizi ödülü ise Tims&B Yapım Genel Müdür Yardımcısı Mücahit Murat'a takdim edildi. Gecede bir diğer atv dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'de oynayan Öykü Gürman da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı. En İyi TV kanalı atv seçilirken, Cem Öğretir, En İyi Ana Haber Erkek Sunucusu ödülünün sahibi oldu.

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