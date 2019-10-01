‘Kimse Bilmez’ kadrosuna sürpriz transfer

BUGÜN NELER OLDU

ATV'nin sevilen dizisi 'Kimse Bilmez'in oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Daha önce de birçok dizi ve filmde rol alan Sevtap Özaltun, 'Kimse Bilmez'de Keremcem'in canlandırdığı 'Ali' karakterinin eski eşi 'Özlem'e hayat verecek. Özaltun, daha önce atv'de yayınlanan 'Canım Ailem' dizisinde 'Ahsen' karakterini canlandırmıştı. Atv ekranlarına dönen Özaltun, dizideki karakteriyle tüm dengeleri değiştirecek. 'Sevda', aşık olduğu adamın eski eşiyle karşılaşınca neler olacak? 'Ali'nin geçmişi ile yüzleşecek olan 'Sevda'nın ne yapacağı kadar 'Ali'nin tepkisi de merak konusu.