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Miray Daner'den ayrılan Kubilay Aka'nın yalnızlığı kısa sürdü... Kubilay Aka oyuncu Bade İşçil ile fena yakalandı!
Miray Daner'den ayrılan Kubilay Aka'nın yalnızlığı kısa sürdü... Kubilay Aka oyuncu Bade İşçil ile fena yakalandı!
Posta'dan Uğur Alkapar'ın haberine göre 2 ay önce kendi gibi oyuncu sevgilisi Miray Daner'den beklenmedik bir şekilde ayrılan Kubilay Aka'nın yalnızlığı kısa sürdü. Set arkadaşlığı ile başlayan Miray Daner ve Kubilay Aka aşkı sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. İkilinin ayrılıkları da gündeme bomba gibi düştü. Son olarak Kubilay Aka'dan ayrılan Miray Daner'in mutluluk paylaşımları konuşulmuş "Miray, Kubilay defterini kapattı" yorumları yapılmıştı. 24 yaşındaki yakışıklı oyuncu Kubilay Aka gönlünü 36 yaşındaki Bade İşçil'e kaptırdı. Ünlü oyuncular Kubilay Aka ve Bade İşçil samimi bir şekilde görüntülendi.
Giriş Tarihi: 1.10.2019 10:24Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 10:35
2 ay önce oyuncu sevgilisi Miray Daner'den ayrılan Kubilay Aka'nın yalnızlığı uzun sürmedi. 24 yaşındaki oyuncu cumartesi günü 17.00'de Beşiktaş'taki bir restaurantın terasında meslektaşı Bade İşçil (36) ile görüntülendi.