Son dakika: Yaşar İpek adliyeye geldi! Yaşar İpek hapis yatacak!

YAŞAR İPEK'E HAPİS KARARI

Aralarındaki boşanma davası süren Seren Serengil, kendisine şiddet içeren söz ve davranışta bulunmaması için Yaşar İpek hakkında mahkemeye başvurarak, bir aylık koruma tedbiri kararı aldırmıştı. Serengil, bir aylık uzaklaştırma kararına rağmen Yaşar İpek'in kendisi aleyhinde bir programda konuştuğu iddiasıyla hakkında zorlama hapsi verilmesi talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İstanbul 1. Aile Mahkemesi de bir ay uzaklaştırma kararı süresi içinde, 30 Ağustos 2019'da bir magazin programında Serengil'in aleyhine açıklamalarda bulunduğu ve "Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi " yönündeki tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Yaşar İpek'in üç gün zorlama hapsinde tutulmasına karar verdi.

3 GÜN ZORLAMA HAPSİ

Boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil'e psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında bulunan 1 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsine çarptırılan şarkıcı Yaşar İpek, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

POLİS EŞLİĞİNDE CEZAEVİNE GÖNDERİLECEK

Hakkında üç gün zorlama hapis kararı verilen Yaşar İpek'in avukatı Begüm Gürel ile İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Yaşar İpek, infaz savcılığındaki işlemlerinin ardından polis ekipleri eşliğinde Metris Cezaevi'ne götürülecek.

ZORLAMA HAPSİ KARARI NEDİR?

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu'nun 13 maddesinde "Tedbir kararlarına aykırılık" başlığı altında düzenlenmiştir. Yasaya göre mahkeme tarafından konulan tedbir kararını ilk kez ihlal eden kişiye yine mahkeme kararıyla 3 günden 10 güne kadar hapis cezası verilir.