Türk müziğinin elçileri yollarda

BUGÜN NELER OLDU

MILLI Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer ve sanat müziğinin usta sesi Aylin Şengün Taşçı; şehir şehir dolaşıp gençlere Türk müziğini sevdirmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türk müziğini ve enstrümanlarını tanıtmak amacıyla hayata geçirilen Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi kapsamında ilk seminer ve konser, Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlendi. Rana Selçuk "İki yıl sürecek projeyle Türkiye'nin her bir köşesinden binlerce öğrenciye ulaşacağız" dedi.