Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 1 Ekim 2019 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 1 Ekim 2019 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 1 Ekim 2019 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Ekim ayının iki yüzü var dikkat!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 EKİM 2019 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Plüton karesi; bugünden itibaren ekim ayının dünya genelinde sert geçeceğini gösterebilir. Suudi Arabistan'ı tekrar gündemde görebiliriz. Kuruluş tarihine göre 2019 yılının en iddialı natal haritasına Suudi Arabistan sahip. Sözün bitip kaderinin konuşacağı günlere akıyor zaman.

KOÇ: İlişkisi olan ya da evli bir Koç burcuysan, değer verdiğin kişiyle aranızda kıskançlık krizi oluşabilir. Gökyüzü bugün akşam saatlerinde sorumluluk duygusundan olabildiğince uzaklaşmak isteyeceğini işaret ediyor.

BOĞA: İletişim kurduğun insanların sana iyiliği dokunabilir. Önemli konuşmaları ertelememelisin; geçmişten bugüne sürüklenen meselelere dair attığın her adım bir sonuç getiriyor. Gün içinde ufak kazalara dikkat! Önem verdiğin insanlara karşı kabul et çok yufka yüreklisin.

İKİZLER: Gün, karşılaştığın sorunları kolayca çözmene yardımcı olacak. Hiçbir konuda baskıcı davranmamalı, olmuyorsa vazgeçmeyi bilmelisin. Özellikle bir süredir haber beklediğin bir işten olumsuz yanıt alman kırılmana neden olabilir.