100 çocuk tarihi mekanları gezdi

BUGÜN NELER OLDU

Sosyal sorumluluk alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Bilici Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Bilici'nin eşi Yeşim Bilici, son projesinde çocukları tarihle buluşturdu. Bilici, kurucusu olduğu Anka Eğitim Danışmanlık sponsorluğunda 100 çocukla, Türkolog Ali Canip Olgunlu rehberliğinde Ayasofya Müzesi'ni ziyaret etti. Bülent Bilici, Gül Bilici, Monik İpekel, Ayla Çelik, Elif Somer, Sema Basa ve Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman'ın yer aldığı dostlarıyla bir araya gelen Yeşim Bilici, öğrencilere katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek "Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleşen etkinliğimizde gelecek nesiller adına yatırım yapmayı hedefledik. Organizasyonlarımız, devam edecek" diye konuştu.