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bugüne kadar aşk haberlerine hiç konu olmadı... İsmail YK'nın değişmeyen çizgisi!

Çıktığı ilk günden beri aynı çizgide ilerliyor . Ne aşk haberlerine konu oldu, ne de polemiklere girdi. Müziğe sevgisi tartışılmaz olan İsmail'in yeni şarkısının adı 'Çikolata Gibi'. Yaptığı şarkılar ile her zaman dikkat çeken isimlerden olan ünlü şarkıcı İsmail YK'nın başarısının arkasında değişmeyen çizgisi var...

HAKAN UÇ
HAKAN UÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019 11:33 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 11:40
İsmail YK bugüne kadar aşk haberlerine hiç konu olmadı... İsmail YK'nın değişmeyen çizgisi!

, uzun zamandır takip ettiğim bir isim. Çıktığı ilk günden beri farklılıkları ile dikkat çeken ve şarkıları ile adından söz ettiren bir şarkıcı o.

Şimdi 'Biz zaten bunları biliyoruz' diyeceksiniz. Ben de zaten bu yazıyı aslında İsmail YK'nın tarzını övmek için yazmadım. Aslında yazımın özü YK'nın 'tarzı' değil, 'tavrı'. Çıktığı ilk günden beri aynı çizgide ilerliyor İsmail YK. Ne aşk haberlerine konu oldu, ne de polemiklere girdi. Müziğe sevgisi tartışılmaz olan İsmail'in yeni şarkısının adı 'Çikolata Gibi'. Dinler dinlemez insanın yüzüne bir gülümseme geliyor. Tabii bu başarısında menajeri ve yapımcısı olan Fatih ve Savaş Aksoylu kardeşlerin de emeği var.

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İsmail YK bugüne kadar aşk haberlerine hiç konu olmadı... İsmail YK'nın değişmeyen çizgisi!
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