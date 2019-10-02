İsmail YK bugüne kadar aşk haberlerine hiç konu olmadı... İsmail YK'nın değişmeyen çizgisi!

İsmail YK, uzun zamandır takip ettiğim bir isim. Çıktığı ilk günden beri farklılıkları ile dikkat çeken ve şarkıları ile adından söz ettiren bir şarkıcı o.

Şimdi 'Biz zaten bunları biliyoruz' diyeceksiniz. Ben de zaten bu yazıyı aslında İsmail YK'nın tarzını övmek için yazmadım. Aslında yazımın özü YK'nın 'tarzı' değil, 'tavrı'. Çıktığı ilk günden beri aynı çizgide ilerliyor İsmail YK. Ne aşk haberlerine konu oldu, ne de polemiklere girdi. Müziğe sevgisi tartışılmaz olan İsmail'in yeni şarkısının adı 'Çikolata Gibi'. Dinler dinlemez insanın yüzüne bir gülümseme geliyor. Tabii bu başarısında menajeri ve yapımcısı olan Fatih ve Savaş Aksoylu kardeşlerin de emeği var.