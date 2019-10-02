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Maç bitti paydos

Futbol dünyasının yıldızları, maç olmayan günlerde soluğu İstanbul'un ünlü AVM'lerinde alıyor. Antrenmandan çıkan, ailesiyle alışverişe  harika bir koşuyor!

Giriş Tarihi: 2.10.2019
Maç bitti paydos
Fenerbahçe'den Dinamo Moskova'ya transfer olan Roman Neustadter, ailesiyle AVM turuna çıktı. Ünlü futbolcu, daha sonra eski takım arkadaşlarıyla buluşup hasret giderdi.

Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, eşiyle birlikte Zorlu'da alışverişe çıktı. Çift, baştan ayağa Gucci kıyafetleriyle dikkat çekti.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Radamel Falcao, eşi Lorelei ve kızlarıyla Zorlu'ya gitti. Türk yemeklerini çok sevdiğini söyleyen Falcao, sempatik tavırlarıyla ilgi odağı oldu.

Türk vatandaşı olan Brezilyalı eski futbolcu Mert Nobre, İstinyePark'ta görüntülendi. Nobre, çevresindekilerle Türkçe sohbet etti.
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Maç bitti paydos
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