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: Merak etmeyin, Asya’yla romantik yemek yemedik

Yeniköy'de, Asya isimli bir kadınla yemek yiyen , sevgilisi olduğu konuşulan genç kadın hakkındaki sorulara "Romantik yemek yemedik, merak etmeyin" diye esprili yanıt verdi

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019
Mehmet Ali Erbil: Merak etmeyin, Asya’yla romantik yemek yemedik

Evinin banyosunda düşen ve 258 gün boyunca hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra sık sık arkadaşları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Yeniköy'de, sevgilisi olduğu konuşulan Asya isimli bir kadınla yemek yiyen komedyen, gazeteciler ile sohbet etti. Erbil, "Bir dostumuzu ziyaret ettik" dedi. Erbil, sevgilisi hakkındaki sorulara "Romantik yemek yemedik, merak etmeyin" diye esprili yanıt verdi.

Mehmet Ali Erbil, mekan çıkışında sevgilisi olduğu konuşulan Asya isimli genç kadın ve yanındakilerin desteğiyle yürüdü.

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Mehmet Ali Erbil: Merak etmeyin, Asya’yla romantik yemek yemedik
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