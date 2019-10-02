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Sevgilisi 'ı darp etmişti! Mahkemeden karar çıktı!

Ataşehir’de 6 aylık hamile manken ve oyuncu ile annesini silah kabzasıyla vurarak yaraladığı ve tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan nişanlısı Temel Kankıran, yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edildi.Temel Kankıran'ın anne ve kızına yönelik işlediği "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 6 yıl 9 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Ceren Kaplakarslan'ın annesi Nuray Deveci Yeşiltepe’nin ise, tartışma sırasında Temel Kankıran'a vurarak yaraladığı gerekçesiyle "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 12:17
Sevgilisi Ceren Kaplakarslan'ı darp etmişti! Mahkemeden karar çıktı!

Ataşehir'de 6 aylık hamile manken ve oyuncu ile annesini silah kabzasıyla vurarak yaraladığı ve tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan nişanlısı Temel Kankıran, yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edildi.

18 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Ataşehir'de manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan ile annesi Nuray Deveci'yi darp ettiği iddiasıyla tutuklana Kaplakarslan'ın nişanlısı Temel Kankıran, "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Temel Kankıran cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Müşteki Ceren Kaplakarslan ve annesi Nuray Deveci Yeşiltepe ise duruşmaya gelmedi.

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Sevgilisi Ceren Kaplakarslan'ı darp etmişti! Mahkemeden karar çıktı!
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