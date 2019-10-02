Sevgilisi Ceren Kaplakarslan'ı darp etmişti! Mahkemeden karar çıktı!

Ataşehir'de 6 aylık hamile manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan ile annesini silah kabzasıyla vurarak yaraladığı ve tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan nişanlısı Temel Kankıran, yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edildi.

18 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Ataşehir'de manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan ile annesi Nuray Deveci'yi darp ettiği iddiasıyla tutuklana Kaplakarslan'ın nişanlısı Temel Kankıran, "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Temel Kankıran cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Müşteki Ceren Kaplakarslan ve annesi Nuray Deveci Yeşiltepe ise duruşmaya gelmedi.