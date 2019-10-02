Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 2 Ekim 2019 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 2 Ekim 2019 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 2 Ekim 2019 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Bu ay sonbaharın hüznünden nasibimizi alıyoruz" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür-Mars iletişimi ile 1948 kuruluşlu İsrail seçimleri dünya gündeminde yerini alırken, belki de ilk defa İsrail hükümetinin içindeki karışıklıklar konuşulabilir. Denizlere ve doğa olaylarına dikkat çekmeye çalışan ise Neptün!

KOÇ: Özellikle bugün iş yerinde sorunların içine çekilmeye çalıştığını fark etmen bazı arkadaşların hakkındaki fikrini değiştirecek. Kendi işini yapan bir Koç burcuysan, yatırım planlarını hayata geçirebilirsin. İlişkisi olan ya da evli bir Koç burcuysan, değer verdiğin kişiyle geleceğinizi kökten değiştirecek kararalar alabilirsiniz.

BOĞA: İlişkisini yeni sonlandırmış bir Boğa burcuysan, duyacakların karşısında daha güçlü olman gerektiğini anlayacaksın Uzun zamandır aklının ucundan bile geçmeyen konular bir anda gündem maddesi haline gelirken, önceliklerini yeniden belirlemeye başlayabilirsin.

İKİZLER: Plansız hareket edebileceğin bir gün… Gün içinde yapacağın lüks harcamalarına dikkat et! Sevdiğin kişilerin mutluluğu için yaptığın harcamalar ileride başını ağrıtabilir. İş yaşamında karşılaştığın eleştiriler ise seni farklı kararlar almaya itebilir. Acele etmemende fayda var.