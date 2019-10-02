Vadi İstanbul'da Haluk Levent rüzgarı

Türk Rock müziğinin en sevilen isimlerinden Haluk Levent bu yaz ikinci defa Vadi Açıkhava sahnesinde binlerce hayranı ile buluşmaya hazır. 26 yıllık müzik hayatının, 10 yeni şarkının yer aldığı 15. albümü 'Tam Bana Göre'yi Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle yayınlayan Haluk Levent, geçtiğimiz yaz Türkiye'nin birçok yerinde konserler verdi.

Kendi müzikal geçmişinde kullandığı her türden, kendini dinleyenlerin beğeni yelpazesindeki her renkten parçalar bulunan bu albüm için söylemeyi çok sevdiği şarkıları seçen Haluk Levent, bu albümü bundan sonraki çalışmalarında açılacağı yeni ufukların habercisi olarak görüyor.

Haluk Levent Vadi Açıkhava'da, eski ve yeni şarkıları ile unutulmaz bir konser performansına daha binlerce seyircisi ile imza atacak.